Долг российских регионов за год вырос на 14%

Долг российских регионов в 2023 году вырос на 14% - до 3,2 трлн руб., пишут "Ведомости" со ссылкой на данные доклада Центробанка.

Главный фактор роста задолженности – увеличение кредитов регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Только у Москвы госдолг за год вырос на 40,8 млрд руб., у Татарстана и Нижегородской области – на 22,2 млрд руб.

Основная часть долга – долгосрочные бюджетные кредиты, их объем в общей структуре вырос за год на четверть. За последние несколько лет почти все регионы заместили дорогие коммерческие кредиты на бюджетные, но их объемы растут, некоторые субъекты оказались не способны обслуживать даже дешевые кредиты.