В Госдуме предложили упростить трудоустройство подростков на заводах

Подросткам до 18 лет предлагается упростить трудоустройство на предприятия. Такой законопроект разработал и отправил на заключение в Правительство глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Он отмечает, что дефицит кадров в разных отраслях тормозит развитие экономики, а особенно промышленности. А подростки не могут совмещать обучение и работу на предприятии из-за ограничений в законодательстве. Эта проблема уже озвучивалась не раз на разных площадках. Притом что можно, не нарушая прав и полностью соблюдая интересы несовершеннолетних, дать им возможность работать по профилю и накапливать практический опыт еще во время обучения.

Согласно проекту закона, в отдельных организациях кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего профессионального образования. Необходимые условия - прохождение медосмотра, обучение правилам охраны труда и наличие наставника на рабочем месте.

По данным Минтруда, только за девять месяцев 2023 года трудоустроились почти 500 тыс. подростков, сообщал Минтруд. Правда, не на заводах. Нилов считает, что у работодателей есть психологический барьер при приеме на работу подростков, поэтому очень важно четко прописать в законодательстве правила трудоустройства и условия их труда.