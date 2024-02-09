В Тюменской области опекуна подозревают в изнасиловании опекаемого им мальчика

В Исетском районе Тюменской области опекуна подозревают в изнасиловании опекаемого им мальчика, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ.

По версии следствия, преступления над 15-летним ребенком подсудимый совершал несколько лет. Заявить о произошедшем юноша решился только после совершеннолетия, поскольку опасался за судьбу оставшихся в семье опекаемых мальчиков.

Подсудимый находится под стражей, вину в предъявленном обвинении отрицает. Рассмотрение дела продолжается.

В случае признания его виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.