На борту самолета, летевшего из Дубая в Москву, стало плохо пассажирке

В Дубае в аэропорт вернулся самолет, вылетевший до этого в московский Домодедово.

Речь идет о лайнере "Уральских авиалиний", который улетел из Дубая в Москву вечером 8 февраля, пишет РИА Новости. Одной из пассажирок стало плохо. В итоге командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета.

"Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов", - сообщил перевозчик.

Самолет прибыл в Домодедово в 5.01 9 февраля (по московскому времени).