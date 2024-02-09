Мэр Екатеринбурга пригрозил коммунальщикам ночными объездами

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утром 9 февраля устроил разнос уборщикам города. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Теперь глава намерен лично проверить все детали зимнего уборочного процесса.

"Решать проблемы Орлов пообещал ночными объездами дорожно-эксплуатационных управлений, где лично будет следить, как распределяется техника ночью и рабочие днем", - пишет канал.

Напомним, ранее прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга из-за снежных завалов в городе. После этого в мэрии заявили о претензиях к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц.

В январе Алексей Орлов также был недоволен работой коммунальщиков. Он призывал дополнительно мотивировать УК для вывоза снега из дворов.