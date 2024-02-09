"Власовец на службе у бандеровцев", родом из-под Владимира. Кто такой новый главком ВСУ?

Новый главком ВСУ Александр Сырский родился в селе Новинки Киржачского района Владимирской области. На Украину он с семьей переехал только в 1980 году. При этом окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

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С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии в Чугуеве Харьковской области, затем был командиром полка этой дивизии. В 1996 году окончил с отличием Академию ВСУ (оперативно-тактический уровень), а в 2005 году — Национальную академию обороны (оперативно-стратегический уровень). В 2014 году был назначен первым замначальника Главного командного центра ВСУ, отвечая за сотрудничество с НАТО.

После нападения украинских войск на Донбасс весной 2014 года был назначен начальником штаба этой "операции". Принимал непосредственное участие в попытке удержать Дебальцево в январе-феврале 2015 года. Позже получал разные должности в военном руководстве украинского режима. В том числе в мае 2019 года, перед самым уходом с поста президента, Петр Порошенко назначил Сырского командующим объединенного оперативного штаба ВСУ. До вчерашнего дня был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Накануне Зеленский уволил с поста главкома Валерия Залужного, хотя слово "отставка" и не прозвучало. Он сказал, что надеется на то, что Залужный согласится "остаться в команде", то есть признал, что согласия Залужного не было.

"Вообще, само по себе то, что об отставке Залужного было объявлено столь эзоповым языком, показывает степень политической напряженности вокруг этого вопроса и степень опасения у политического руководства страны по поводу возможных последствий", - написало украинское издание "Страна".

Оно также отмечает, что Сырский не очень хорошо говорит на мове и имеет неоднозначную репутацию в войсках.Некоторые отмечают его жестокость и безжалостность к солдатам.

Так, украинский юрист Андрей Смолий пишет, что "ряд офицеров негативно отзывались о Сырском как человеке, который не слишком тщательно относится к сохранению жизни солдат". Также Сырский пытался удержать Артемовск, имея разногласия с Залужным, который предлагал вывести войска. По итогу оказалось, что именно Залужный был прав. Кроме того, Сырский отвечал и за систему ТЦК, "что свидетельствует о его несостоятельности в руководстве в больших масштабах", полагает Смолий.

Известный украинский нацист и бывший участник карательной операции против Донбасса Игорь Мосийчук считает, что в назначении Сырского главную роль сыграла его "политическая близость" к Зеленскому и и главе его офиса Андрею Ермаку. Он назвал это нецензурным выражением.

В свою очередь, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал не питать иллюзий насчет ослабления ВСУ после ухода Залужного, так как все основные решения командование ВСУ согласовывает с Верховным штабом Союзных держав в Европе. В том числе он советует на забывать происхождения Сырского.

"Этот Александр, родства не помнящий, в лепешку расшибется в войне со своими русскими земляками. Власовец на службе у бандеровцев", – подчеркнул Рогозин.

"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения... Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких", - написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.