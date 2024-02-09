Нового генконсула Узбекистана в Екатеринбурге назначат в ближайшие месяцы

Имя нового генерального консула Узбекистана в Екатеринбурге станет известно в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел РФ в столице Урала Александр Харлов.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, прежний генконсул Абдусалом Хатамов уехал послом в Оман.

"Пока информации о новом генеральном консуле мы не получали. Думаю, что в ближайшие месяц-два мы это увидим", - отметил Харлов.

Напомним, также сегодня представитель МИД РФ в Екатеринбурге рассказал о работе с недружественными России странами.