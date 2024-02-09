В Иркутской области бродячие собаки едва не растерзали ребенка

В Усть-Куте (Иркутская область) стая собак едва не растерзала девочку.

Нападение случилось вечером 8 февраля в одном из жилых микрорайонов, пишет telegram-канал "112". Псы погнали ребенка. В какой-то момент девочка упала и стала совершенно беззащитной перед стаей крупных агрессивных собак.

Случайная прохожая разогнала животных. Укусов удалось избежать. Полиция и прокуратура начали проверку. С заявлением в правоохранительные органы родители ребенка не обращались, в больницу тоже. Пострадавшую ищут.