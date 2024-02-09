В екатеринбургском метро задержали пассажира с кактусом, горохом, сыром и метадоном

09 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В екатеринбургском метро задержали пассажира с кактусом, горохом, сыром и метадоном

В метро Екатеринбурга на станции "Геологическая" задержали очень "уставшего" гражданина с интересным содержимым карманов. Помимо семян гороха, полиция нашла большой кусок сыра и кактус. А вот от пакета пассажир метро предпочел избавиться, как только заметил патрульных. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Задержание произошло накануне, когда полицейские заметили странное поведение мужчины, пытавшегося в спешке выбросить собственный пакет. Однако по-настоящему сотрудников УМВД удивило не содержание пакета, в котором нашли 15 свертков метадона, а карманов задержанного. Для чего пассажир носил собой такой набор, так и не удалось выяснить.

Сразу пройти освидетельствование мужчине также не удалось. По словам полицейских, он уснул прямо в помещении для задержанных.

Теги: метро, Екатеринбург, полиция, задержание, кактус, сыр, горох, метадон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети