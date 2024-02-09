В екатеринбургском метро задержали пассажира с кактусом, горохом, сыром и метадоном

В метро Екатеринбурга на станции "Геологическая" задержали очень "уставшего" гражданина с интересным содержимым карманов. Помимо семян гороха, полиция нашла большой кусок сыра и кактус. А вот от пакета пассажир метро предпочел избавиться, как только заметил патрульных. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Задержание произошло накануне, когда полицейские заметили странное поведение мужчины, пытавшегося в спешке выбросить собственный пакет. Однако по-настоящему сотрудников УМВД удивило не содержание пакета, в котором нашли 15 свертков метадона, а карманов задержанного. Для чего пассажир носил собой такой набор, так и не удалось выяснить.

Сразу пройти освидетельствование мужчине также не удалось. По словам полицейских, он уснул прямо в помещении для задержанных.