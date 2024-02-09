Представитель МИД РФ в Екатеринбурге рассказал о работе с недружественными странами

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов рассказал, как в нынешней обстановке ведется сотрудничество с недружественными России странами.

Как отметил он на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице, контакты продолжаются.

"Есть хорошие примеры, когда иностранные бизнесмены, несмотря ни на что, приезжают к нам на Урал и привозят свое производство. Есть примеры в области энергетики, производства медицинского оборудования и даже сыров. По понятным причинам, я не буду называть эти предприятия и самих бизнесменов, хотя их достаточно большое количество. Чтобы не навлечь на них санкции со стороны этих государств", - пояснил Харлов.

Он также рассказал, что города-побратимы из недружественных стран всячески препятствуют прекращению контактов с уральскими городами.

"Пермь, Екатеринбург, Верхняя Пышма и другие города продолжают поддерживать контакты со своими зарубежными партнерами. Мы из-за рубежа, в том числе из недружественных стран, продолжаем получать поздравления – и с Новым годом, и с 300-летиями Екатеринбурга и Перми, и с Днем России", - добавил дипломат.