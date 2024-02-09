В России для интернет-игроков могут ввести плату за трафик

Интернет-компании могут заставить оплачивать развитие сетей связи в России. Операторы вкладывают миллиарды в инфраструктуру, а зарабатывают на ней IT-игроки.

Предложения об этом включили в проект плана по реализации стратегии связи, пишет РБК. Речь идет о проекте плана мероприятий для реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Минцифры должно разработать план мероприятий для стратегии связи до 1 марта.

В 2023 г. МВД предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные.