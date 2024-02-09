Из украинского плена в Прикамье вернулись семь военнопленных

В Россию из украинского плена вернулись семь военнослужащих из Перми, Березников и Чусового. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил омбудсмен Прикамья Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

Очередной обмен украинских и российских военнослужащих состоялся накануне. Это был третий по счету обмен в текущем году. Он прошел по схеме 100 на 100.

"Планировался еще позавчера, но пришлось чуть подождать, не торопился с информацией, да и списки сверял", - заявил Сапко. Он опубликовал видео возращенных военных.

Военнослужащими предстоит медицинское лечение и реабилитация на базе в Подмосковье.