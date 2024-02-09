В "Кольцово" поймали пассажирку, пытавшуюся провезти 4 килограмма ресниц для наращивания

Кольцовские таможенники остановили пассажирку, пытавшуюся провезти из Гоа в Екатеринбург 4 кг ресниц и материалов для их наращивания. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УТУ.

Жительницу Самары задержали в зеленом коридоре. Среди крупной партии бьюти-материалов в ее багаже нашли: ресницы, щетки, патчи и клей. Как рассказала сама пассажирка, закупиться за рубежом ее попросила подруга, которая занимается бизнесом в сфере красоты.

"Очевидно, что это коммерческая партия. Об этом говорит и количество, и характер товаров. Такие партии необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции", - рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.

В отношении пассажирки возбудили дело об административном правонарушении, а товар изъяли. Уже только после вынесения решения она сможет забрать и продекларировать товары в соответствии с действующим законодательством.