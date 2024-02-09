Роскомнадзор раскрыл, кто размещает рекламу у иноагентов в соцсетях

Роскомнадзор раскрыл данные по обороту рекламного рынка в сети в 2023 году. Учитывались только зарегистрированные рекламные размещения (интернет-рекламу теперь обязаны регистрировать рекламодатели и их площадки в едином реестре). В целом бюджет российских рекламодателей в отечественном сегменте сети составил около 563 млрд руб. На топ-5 крупнейших рекламодателей пришлось чуть более 7% этой суммы, Всего на продвижение в сети выделили средства около 970 тыс. рекламодателей, из них 37% - малый и средний бизнес.

В России сейчас насчитывается 569 иноагентов (людей и организаций), за год в единый реестр Роскомнадзора поступила информация о рекламных размещениях у 15 иноагентов. Главными рекламодателями иноагентов стали компании дополнительного образования, визовых услуг, оформления гражданства других стран.

Также Роскомнадзор сообщил, что на иностранные интернет-платформы пришлось около 11% от всего объема рынка интернет-рекламы. Более половины пришлось на YouTube, на втором месте – Telegram (компания зарегистрирована в ОАЭ), на третьем - Instagram (принадлежит запрещенной в России компании Meta, признанной судом РФ экстремистской организацией), передает РБК.