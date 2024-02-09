Пять свердловчан вернулись из украинского плена

Из украинского плена на Родину вернулись пять свердловских солдат. Они были среди тех 100 военнопленных, обмен которых осуществился накануне.

Как рассказала в своих социальных сетях уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, теперь в плену не осталось свердловчан, которые находились бы там с 2022 года - двое последних как раз вчера переступили границу. Сейчас они, как и другие вернувшиеся, проходят лечение и реабилитацию.

"Низкий поклон всем, кто участвовал в этом тяжелейшем процессе – нашему Министерству обороны, команде Татьяны Николаевны Москальковой. Спасибо от жен, матерей, детей, сестер, братьев. И особая благодарность от глав городов и районов. Мы ждали вместе. Вам сил, терпения, здоровья! И пусть наши ребята, которые пока еще там, верят: своих не бросаем", - написала омбудсмен.

Напомним, 8 февраля 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен были переданы 100 военнопленных ВСУ. Согласно отработанной схеме, всех прибывших отправляют в Москву для реабилитации и лечения под присмотром медиков.