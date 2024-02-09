Число пострадавших при взрыве на газопроводе в Куеде увеличилось до восьми человек

Число пострадавших при взрыве на газопроводе в Куеде увеличилось до восьми человек. Пять пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале заявил, что двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, из Куеды доставлены в Пермь в ожоговый центр больницы им. Гринберга. Также принято решение перевезти в Пермь двоих детей – их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ.

"Дал поручение Минтрудсоцразвития Пермского края оказать необходимую помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут произведены из краевого резервного фонда. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было дано поручение разместить людей в манёвренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы", - сообщил глава региона.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Как сообщили в ведомстве, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, 8 февраля, в 22.00 поступило сообщение о пожаре в поселке Куеда. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений. Пожар был ликвидирован в 23.35 на площади 238 кв. м.

На тушение пожара направлены силы и средства в количестве 71 человек и 23 единицы техники, в том пожарный поезд. От МЧС России 52 человека личного состава и 15 единиц техники.

В результате взрыва загорелся грузовой поезд. Огонь перекинулся на жилые дома. Пострадавших с ожогами доставили в больницу. В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.