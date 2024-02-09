Медведев поделился ощущениями от интервью Путина Карлсону

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Политик сделал два комментария.

"Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся. Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Также среди испытываемых Медведевым по этому поводу ощущений – ненависть ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза (по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть; презрение к западным странам, которые маниакально, исступлённо, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне; омерзение к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких.

"Пусть земля горит у него под ногами", - подытожил Медведев.