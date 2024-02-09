ОПИ попросила власти РФ проконтролировать приготовление шаурмы

Кабмин России попросили проконтролировать приготовление шаурмы.

Соответствующее обращение на имя главы правительства Михаила Мишустина направил руководитель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. Это связано с большим количеством отравлений данным продуктом.

В документе сказано, что причина отравлений может быть связана с недостаточной термической обработкой натурального мяса. Шаурму и аналогичные кулинарные изделия следует, согласно разработанным Роспотребнадзором рекомендациям, подвергать термической обработке в жарочном шкафу в течение пяти–семи минут с выдерживанием температуры в толще продукта не ниже 85 градусов. В случае несоблюдения температурного режима возникает риск распространения сальмонеллы и прочих патогенных микроорганизмов.

"С учетом вышесказанного просим придать обязательный̆ характер требованиям к процессу изготовления мясного фастфуда, а также обеспечить в рамках регулярных контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий повсеместное соблюдение данных требований", — говорят в ОПИ.

Как отметил Павлов данные меры позволят значительно сократить вероятность возникновения у россиян инфекционных заболеваний при потреблении уличной еды и снизят число опасных инцидентов, сообщают "Известия".

В начале февраля в Иркутске 12 человек отравились шаурмой.