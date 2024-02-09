Путин заявил, что Россия сознательно пошла на развал СССР ради сближения с Западом

Россия добровольно и инициативно пошла на развал СССР, так как считала, что после этого у нее начнут формироваться союзнические отношения со странами Запада.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава государства напомнил, что было одно условие, что Североатлантический альянс не должен распростятся дальше, потому что в таком случае мир вернется в состояние холодной войны. По словам журналиста, в США также ожидали, что после развала СССР отношения наладятся, но этого не произошло. Путин подчеркнул, что Россия это терпела и просила не расширяться дальше, призывала к переговорам, однако эти призывы остались без ответа.

Карлсон также обратил внимание на Китай. По его словам, он достаточно "сильный", но США "его не боятся". "Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что у России 150 млн человек, а население Китая – 1,5 млрд", – ответил на это Путин.

По его словам, потенциал Китая огромен, это крупнейшая экономика в мире по ряду метрик, КНР уже обошла США и продолжает расти.