СМИ: в России законодательно ограничат деятельность коучей

В России законодательно урегулируют деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган.

Соответствующие поправки готовит рабочая группа, созданная в Госдуме. Как говорится в письме руководителя "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова в комитет Думы по информполитике, прежде всего, необходимо ввести нормативное определение такой деятельности.

Общественники настаивают, что до заключения договора авторы онлайн-программ будут обязаны раскрывать такие сведения, как реквизиты и контактные данные. Инфобизнесмены должны предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию о своей деятельности, реалистичности достижения целей, заявленных в курсе, и воздерживаться от необоснованных гарантий.

Сегодня информационный бизнес находится в серой зоне регулирования. Поэтому количество злоупотреблений и нарушений прав потребителей неуклонно растет. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает меры по регулированию инфобизнеса оправданными: их стоило ввести еще несколько лет назад. Согласно оценкам, оборот этого рынка в РФ превышает 100 млрд руб. в год, сообщают "Известия".