Путин: Украина начала войну в 2014 году, применив авиацию против мирных граждан

Украина начала войну в Донбассе в 2014 году, применив авиацию и артиллерию против мирных граждан.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, есть видеозапись авиаудара по Донецку. По словам главы государства, госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ. Это стало колоссальной ошибкой с политической точки зрения.

"И всё ещё на фоне военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО", - указал глава государства.

Путин заявил, что с российской стороны было бы "преступной беспечностью" не проявлять обеспокоенность.

"Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию", - пояснил президент.

Также Путин заявил, что Россия же хочет добиться разрешения ситуации на Украине именно путем мирных переговоров.