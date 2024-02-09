09 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Шойтов: Закон об обезличивании персональных данных могут принять весной

Проект закона об обезличивании персональных данных может быть принят Госдумой России уже в весеннюю сессию.

Как сообщил замминистра цифрового развития Александр Шойтов, речь идет о поправках к закону "О персональных данных", подготовленных Минцифры и принятых в первом чтении еще в феврале 2021 года. В случае принятия данный документ позволит бизнесу и ведомствам обмениваться обезличенными персональными данными и обучать на собранных датасетах модели искусственного интеллекта.

Как отметил министр, действие законопроекта может быть расширено с персональными данными на новые типы информации – синтетические данные, геотреки и статистическое зашумление.

Ранее сообщалось, что заключая пользовательские соглашения, граждане фактически дают согласие на передачу своих персональных данных неограниченному кругу лиц, а внести изменения в соглашения невозможно, так как человек просто не получит к необходимому ресурсу доступ. Эту проблему необходимо законодательно решать.

Теги: персональные данные, законопроект


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