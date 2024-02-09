09 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Путин: Россия желает добиваться решения украинского конфликта путем переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете любых переговоров с Россией, чем показал неготовность к диалогу по урегулированию конфликта.

Как сообщил президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Россия же хочет добиться разрешения ситуации на Украине именно путем мирных переговоров. Глава государства напомнил, что диалог Москвы и Киева существовал и даже имел хорошие результаты. "Они [переговоры] были практически завершены, но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца", — заявил российский лидер.

По его словам, Зеленский подписал декрет о запрете переговоров, тем самым устранив любую потенциальную возможность диалога не только для себя, но для всех сторон конфликта.

Теги: Путин, Украина, спецоперация


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