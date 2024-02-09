В группе "Тинькофф" может появиться НПФ

Бизнес группы "Тинькофф" может обзавестись пенсионными сберегательными продуктами.

1 февраля банк зарегистрировал четыре домена с упоминанием сочетания "НПФ": tinkoff-npf.ru, npf-tinkoff.ru, tinkoffnpf.ru и npftinkoff.ru, следует из данных СПАРК.

В начале февраля Центробанк России выдал лицензию на осуществление страхования жизни компании "Тинькофф страхование будущего", созданной в конце 2023 года.

Глава банка ранее заявлял об интересе к программе долгосрочных сбережений, операторами которой являются НПФ, сообщают "Ведомости".