В России предрекли Зеленскому тяжелые времена после отставки Залужного

Украинского лидера Владимира Зеленского ждут тяжелые времена после смены главнокомандующего войсками Украины.

Как заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, украинские власти во главе с Зеленским являются врагами друг для друга и большой трагедией для всего украинского народа.

"Обслуживать интересы правящей верхушки и раньше даже под дулами автоматов украинцы не намеревались, а после отставки Залужного вовсе для Зеленского и его хунты настанут тяжелые времена", - заявил парламентарий.

Как считает законодатель, Залужный может стать тем, кто возглавит "давно уже назревший на Украине военный переворот".

Шеремет отметил, что Киеву будет очень проблематично формировать новые "колонны добровольцев для жертвоприношения во имя сомнительной идеи братоубийственной войны, навязанной Вашингтоном", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место назначен командующий сухопутными войсками Александр Сырский.