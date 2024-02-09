Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон показал фотографию, на которой берет интервью у президента России Владимира Путина.

В подписи к изображению в одной из соцсетей, на котором запечатлены Карлсон и Путин, сидящие друг напротив друга, журналист анонсирует дату выхода интервью: в 2:00 мск 9 февраля.

Ранее бывший американский разведчик и инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что интервью журналиста из США Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным станет "бомбой".