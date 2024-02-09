Правительство РФ одобрило поправки о вычете по НДФЛ для программ долгосрочных сбережений

Кабмин России одобрил проект поправок о введении единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений.

Как сообщил Минфин, ко второму чтению проекта закона правительство предложило сумму вычета в пределах 400 тыс. руб. в год. Поправки предусматривают дополнительные положения, упрощающие предоставление налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан. Законопроект также обязывает НПФ предоставлять в налоговые органы информацию о состоянии договоров ПДС. Как считают в Минфине, эта мера позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.

В России с 1 января начала действовать программа долгосрочных сбережений с участием софинансирования от государства. Банк России рассчитывает, что программа поможет привлечь в российскую экономику минимум 1,2 трлн руб. к 2030 году.