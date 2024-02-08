В Пермском крае при взрыве на газопроводе загорелись поезд и дома. Есть пострадавшие

В сельской местности Пермского края полыхает пожар. По предварительным данным, произошел взрыв на газопроводе, в результате чего загорелся грузовой поезд.

По информации Telegram-канал Mash, взрыв произошел в поселке Куеда. Огонь, предварительно с трех цистерн в составе, уже перекинулся на два жилых дома. Госпитализированы двое: женщина с ожогами и подросток, надышавшийся дымом.

В свою очередь, в Telegram-канале Baza говорится, что взрыв прогремел в деревне Солодовка недалеко от железной дороги. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.