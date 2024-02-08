В Екатеринбурге на автовокзале задержали третьего подростка, обвиняемого в изнасиловании детей в спецшколе

Сегодня на автовокзале в Екатеринбурге задержали третьего подростка, проходящего по делу об изнасиловании детей в спецшколе №124 в качестве обвиняемого.

Информацию о задержании сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевших Георгия Краснова. По его словам, парень находился под подпиской о невыезде, но в декабре сбежал из спецшколы. Сегодня же его удалось задержать.

Поскольку мера пресечения ему была избрана еще в январе, парня сразу поместят в СИЗО-1 Екатеринбурга. Адвокат уточнил, что подросток подался в бега будучи в отчаянии: еще до этого ему угрожали подельники. Процесс продолжится 28 февраля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, что "наказание" в виде изнасилования, по словам пострадавших, ввел один из педагогов. Однако на данный момент, по какой-то причине никто из учителей до сих пор не привлечен к уголовной ответственности. Вместо них в качестве обвиняемых предстали три подростка, которые, по версии следствия, и совершали насилие.

Стоит отметить, что не так давно из оскандалившейся спецшколы сбежал очередной подросток. А позднее стало известно, что изнасилования воспитанников в учреждении могли начаться еще несколько лет назад.