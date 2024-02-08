100 российских солдат вернулись домой из украинского плена

Домой из украинского плена вернулись 100 российских солдат. Об этом сообщает Минобороны России.

"Восьмого февраля 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Сначала самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят всех вернувшихся в Москву, где они пройдут под присмотром медиков пройдут через лечение и реабилитацию. Гуманитарными посредниками в возвращении солдат выступили Объединенные Арабские Эмираты.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в ведомстве.