Залужный отправлен в отставку. Главкомом ВСУ стал Сырский

Владимир Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место назначен командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Все произошло именно так, как и предсказывали уже давно многие украинские телеграм-каналы. Неудобный Залужный отправлен в отставку за несогласие с политикой Зеленского, а вместо него назначен лояльный Сырский.

Зеленский сказал, что к руководству армией отныне приступает новая управленческая команда. Косвенно он подтвердил, что прежнее руководство имело свое видение.

На днях украинские СМИ написали, что Зеленский окончательно решил убрать Залужного, когда ему показали результаты закрытого социологического исследования, согласно которому растет процент украинцев, которые выступают за скорейшее окончание военного конфликта и компромисс с Россией, а также что рейтинг Зеленского падает, а Залужного - растет.