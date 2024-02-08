Бывший Среднеуральский женский монастырь снова открылся для паломников

Подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Среднеуральске наконец официально открыло свои двери для паломников. Посетить бывший Среднеуральский женский монастырь можно ежедневно с 08.00 до 20.00.

"Приезжайте помолиться и потрудиться во Славу Божию!" - написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По его словам, сестры уже приступили к налаживанию быта и уклада монастырской жизни.

Напомним, что по решению Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода, на месте бывшего Среднеуральского женского монастыря было решено открыть подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С такой инициативой выступили сам екатеринбургский владыка и Преосвященный митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Добавим, 27 января прошлого года в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу экс-схиигумена Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих признали виновными.

В феврале того же года решение было обжаловано. Адвокатами Сергия было заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа. Однако в этом им было отказано. В прошлом месяце Московский городской суд все же сократил сроки пребывания в заключении.