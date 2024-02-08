В Бабушкинском суде Москвы глушат связь на заседаниях по делу Фургала

В Бабушкинском районном суде Москвы начали глушить связь во время слушания дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает РИА Новости. Сегодня около 20 участников процесса, в числе которых были и прокуроры, лишились доступа к интернету и другой связи, хотя на короткое время соединение появлялось в те моменты, когда в руках у председательствующей судьи можно было заметить смартфон.

На предыдущем заседании обвинение жаловалось суду, что в сети появилась полная аудиозапись одного из заседаний. Адвокаты заявили, что эта запись не является трансляцией судебного заседания и разрешения судебной коллегии для публикации таких записей не требуется. Но суд все равно вынес защите предупреждение, отметив, что повторное подобное нарушение может привести к заявлению в правоохранительные органы.