08 Февраля 2024
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Происшествия Приволжский ФО Приволжский ФО Пермский край Пермский край
Фото: Накануне.RU

Экс-глава минтранса Прикамья не смог заменить колонию на принудительные работы

Пермский краевой суд признал законным отказ в смягчении наказания бывшему министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву, отбывающему срок за взятки, сообщает Properm.ru.

Ходатайство Алмаза Закиева о замене неотбытого срока принудительными работами Соликамский суд рассмотрел в октябре 2023 года. Защита осужденного заявляла, что тот добросовестно относится к труду. Также его поощряла администрация колонии. Кроме того, он активно участвует в общественной жизни учреждения, получил профессию и не утратил социальные связи. Против освобождения осужденного выступило руководство колонии, указавшее, что Алмаз Закиев имеет два взыскания, за одно из которых он был водворен в штрафной изолятор.

Отказав в смягчении наказания суд отметил, что наличие взысканий, их количество, периодичность, а также нерегулярное получение поощрений, наряду с посредственной характеристикой, свидетельствуют об отсутствии у осужденного стабильно положительного поведения.

С выводами суда экс-министр транспорта не согласился и попытался оспорить решение. Однако краевой суд оставил решение в силе.

Напомним, дело против Закиева возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд руб. Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. После получения денег Закиев попытался отстранить от участия в торгах конкурента "его" организации. Ленинский райсуд Перми приговорил Закиева к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Теги: Алмаз Закиев, суд, смягчение наказания


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