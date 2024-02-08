В работе штабов кандидатов в президенты России участвуют иноагенты – Минюст

Выявлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента России, сообщил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

По его словам, иноагенты активно предлагают не голосовать или признать выборы нелегитимными.

Сегодня Центризбирком России завершил работу по регистрации кандидатов в президенты. Всего их четыре: Владимир Путин, Владимир Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. В работе какого из них принимают участие иноагенты Свириденко не сообщил.