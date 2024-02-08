Дело о перестрелке в ТРЦ "Гринвич" начнут рассматривать в закрытом режиме

Суд приступает к рассмотрению уголовного дела о перестрелке в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич". Предварительное заседание будет закрытым.

Напомним, 26 ноября прошлого года в "Гринвиче" между двумя уроженцами Азербайджана вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и стал стрелять, в ответ оппонент тоже начал отстреливаться. В дальнейшем Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В конце ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил обоих под стражу до 25 января 2024 года. Когда арест уже подходил к концу, мигрантов выпустили из СИЗО. Мера пресечения им была заменена на домашний арест до 26 февраля.

Недавно дело передали в суд, а на этой неделе была назначена дата предварительного заседания. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, процесс запланирован на 19 февраля и пройдет в закрытом режиме.

Оба мужчины обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц). Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.