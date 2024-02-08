В Екатеринбурге прибудет очередная партия новых автобусов

В Екатеринбург приедет очередная партия новых низкопольных автобусов из Нефтекамска. Об этом Накануне.RU сообщили пресс-служба мэрии.

"18 машин прошли обкатку и отправятся своим ходом в Екатеринбург уже завтра, 9 февраля. Одна вышла на обкатку сегодня, еще 11 автобусов завтра будут спущены с конвейера и прибудут в уральскую столицу до конца следующей недели", - говорится в сообщении.

Транспорт был закуплен администрацией города в рамках казначейского кредита. Каждый из них может вмещать в себя порядка 90 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, камерами наблюдения и терминалами для оплаты, а дверные проемы оснащены подсветкой. Помимо этого, внутри предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками.

По прибытии в уральскую столицу, каждый из автобусов получит госномер и пройдет доукомплектацию в виде загрузки программного обеспечения в навигационную систему и валидаторы. Курсировать машины будут не только по магистральным маршрутам, но и по отдаленным территориям мегаполиса.

Напомним, что буквально перед Новым годом на городские маршруты вышли 35 новых автобусов, закупленных "Гортрансом" в октябре прошлого года.