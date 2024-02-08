В Белгородской области ВСУ обстреляли автобус и село – пострадали шесть человек

ВСУ обстреляли села Новая Таволжанка и Ржевка в Белгородской области. С помощью дрона-камикадзе был атакован автобус с мирными жителями. В автобусе пострадал один человек – у него осколочные ранения ноги, его госпитализировали.

В Ржевке пятеро пострадавших. "Один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших - двух мужчин и двух женщин - осколочные ранения нижних конечностей. Бригадами скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что снарядами повреждены два жилых дома.