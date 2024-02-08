08 Февраля 2024
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Общество Костромская область
Фото: Администрация Костромской области

Михаил Мурашко посетил первую окружную больницу Костромы и отметил положительные преобразования

Министру здравоохранения продемонстрировали новое гинекологическое отделение, которое готовится к открытию.

Первая окружная больница находится в историческом центре города Костромы, поэтому перед началом работ необходимо было провести археологические изыскания. Это замедлило ход строительства. В настоящее время все работы в здании уже завершены. Отделение гинекологии размещено в трехэтажной пристройке к лечебно-административному корпусу. Дополнительно к нему пристроено еще одно крыло, где оборудованы операционные. Отделение оснащено современным оборудованием. Его регион закупил по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Отделение проходит процедуру лицензирования, рассказал главный врач первой окружной больницы Владимир Храмов.

(2024)|Фото: Администрация Костромской области

«Вы видите, что мы находимся на финишной стадии. Благодаря новому оборудованию, врачами освоены новые методики лечения, что позволяет сократить сроки пребывания пациенток в стационаре. Мы сможем принимать примерно на 1000 пациенток в год больше. И, конечно, здесь уже совсем другие условия пребывания больных, для работы персонала все предусмотрено. Зонирование сделано так, чтобы максимально быстро оказывать экстренную помощь, поскольку наша больница специализируется именно на этом», - рассказал главный врач больницы Владимир Храмов.

(2024)|Фото: Администрация Костромской области

Также министру здравоохранение была представлена работа современного отделения реабилитации первой окружной больницы. Здесь проходят восстановление пациенты с заболеваниями центральной нервной системы. Отделение открылось в октябре прошлого года. Благодаря этому в медучреждении создан единый контур для последовательного восстановления граждан, перенесших острые состояния.

Как рассказали Михаилу Мурашко, подобного отделения неврологического профиля в Костромской области еще не было. Ежегодно в нем будут проходить лечение около 800 пациентов. В дальнейшем здесь планируют принимать и амбулаторных больных.

(2024)|Фото: Администрация Костромской области

Ремонт в отделении проведен за счет средств фонда «Будущее сейчас» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. Оснащение реабилитационной службы современным оборудованием произведено с привлечением федеральных средств. Михаил Мурашко оценил данную форму сотрудничества. Отметив, что это позволило значительно снизить затраты, и сократить сроки проводимых работ. Также Михаил Мурашко отметил преобразования в больнице с момента последнего визита вместе с председателем Правительства Михаилом Мишустиным в 2020 году. Отмечена эффективность капитальных ремонтов, строительство по инициативе главы региона Сергея Ситникова автономной газовой котельной. Это позволяет создать более комфортные условия для пациентов и эффективнее использовать средства бюджета - экономию на коммунальных платежах направить на развитие медицинских услуг.

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