"Ольгу", засыпавшую центральную Россию снегом, показали из космоса

Роскосмос показал космические снимки мощного циклона "Ольга", который засыпал центральную Россию снегом и ушел на Волгу.

"На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. К выходным в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Между тем, на трассе М-12 "Восток" в Татарстане уже ограничили скоростной режим 79 км/ч из-за плохой видимости. "Погодные условия на территории республики стремительно ухудшаются, циклон "Ольга" пришел в Татарстан: метет метель, мокрый снег и порывистый ветер доходит до 15−20 м/с", - говорится в сообщении "Автодора".

Чтобы остановить перемёт снега с полей на трассу на 20-километровом участке трассы установили снегозадерживающие щиты и нарезали снежные валы.