В Ленобласти запретили протестовать

Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций.

Ограничение действует до 1 мая.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил, чтобы во время действия запрета при возникновении острых вопросов у жителей были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами, сообщает администрация Ленинградской области.