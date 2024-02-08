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Происшествия Москва Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

Фургал не признал вину по делу о хищении активов МСП-Банка

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинению в хищении активов МСП-Банка.

"Я не совершал никаких преступлений и не имел намерений их совершать. Все, сказанное прокурором при оглашении обвинительного заключения, - это дымовая завеса", - цитирует ТАСС Фургала.

Фургала обвиняют в хищении активов "МСП банка", по делу проходят еще девять фигурантов. По версии следствия, в декабре 2018 – июле 2020 гг. сообщники похитили и позднее легализовали свыше 2 млрд руб., принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал Меткорп Лимитед". Помимо этого, следствие считает, что обвиняемые попытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд руб. у компании "Торэкс-Хабаровск".

В феврале 2023 г. Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

Теги: Сергей Фургал, МСП-банк, уголовное дело


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