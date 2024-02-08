В Минске забеспокоились из-за НАТОвской стройки у границ Белоруссии

Заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Неверовский считает, что строительство на границе с Белоруссией новых объектов в интересах стран НАТО вызывает опасения в Минске.

По словам Неверовского, на границе с Украиной продолжаются провокации украинских пограничников, пишет РИА Новости.

Летом 2023 г. лава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совбеза заявил, что Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной, разместив там свои войска.