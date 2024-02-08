На Химмаше появится новый микрорайон до 2035 года

Екатеринбургский Химмаш продолжает разрастаться и уже к 2035 году обзаведется еще одним микрорайоном. Соответствующий проект межевания территории подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Согласно проекту, в границах улиц Химмашевская – Славянская – Дагестанская появятся многоэтажные жилые дома (9,4 га), объекты здравоохранения (9,2 га), транспортная инфраструктура (4 га), общественно-деловая зона (1,7 га), объекты общего пользования (0,9 га), инженерная инфраструктура (0,7 га), а 10,3 га отдадут под территорию общего пользования.

На площади в 36 га также появится детский сад на 250 мест. Его возведут на первом из четырех этапов. Уже после начнется строительство жилых домов и наземных парковок.

Напомним, что проект межевания, направленный на развитие территории, получил одобрение в ходе общественных обсуждений.