Верховная Рада не согласна блокировать счета украинцев, не явившихся в военкомат

Верховная Рада намерена исключить ко второму чтению из законопроекта о мобилизации норму о блокировке счетов граждан в случае выписки на их имя повестки.

"Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Накануне законопроект был принят в первом чтении. Он предполагает, что неявка граждан в военкомат дает военным право просить суд ограничивать гражданам выезд за пределы Украины и право управлять транспортными средствами, блокировать счета, изымать из банков деньги и другие ценности.

Также у депутатов остались вопросы по мобилизации людей с инвалидностью, аспирантов и некоторых других категорий.

"Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан", - заявил Арахамия.

В прошлом году в России приняли закон о запрете регистрации сделок с недвижимостью для тех, кто подлежит призыву и получил повестку, но не пришел в военный комиссариат.