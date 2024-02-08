08 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

На уральском предприятии рабочего затянуло в глиномешалку

На Среднем Урале возбуждено дело о гибели рабочего на предприятии. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось еще утром 3 февраля в производственном цеху промышленного предприятия в городе Кушва. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание по ней составляет до 4 лет лишения свободы.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, трагический инцидент произошел в цеху по производству керамзита.

"Мужчину 1981 года рождения, работавшего дозировщиком, затянуло между двумя валами глиномешалки. В результате пострадавший погиб на месте происшествия. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Сотрудниками СК был проведен осмотр места, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Сейчас изучается документация о проведении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции и другие документы.

Теги: предприятие, рабочий, дело, СК, Кушва


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