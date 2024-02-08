Путин пообщался с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия за последний период.

Двусторонний товарооборот на год раньше установленного срока преодолел отметку в $200 млрд и вышел на рекордный показатель в $227,7 млрд. Обе страны готовы наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества.

Путин подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики "одного Китая". Была также затронута нынешняя ситуация на Украине. Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах.