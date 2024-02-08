08 Февраля 2024
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Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

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Фото: Накануне.RU

"Будет раздавать печеньки": Мизулина высмеяла визит британского посла в Екатеринбург

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина с юмором высказалась о визите в Екатеринбург посла Великобритании в РФ Найджела Кейси.
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Напомним, на этой неделе Мизулина сама побывала в столице Урала. Она встречалась со школьниками, студентами УрФУ, а также выходила на борьбу с наркограффити.

Буквально на следующий день после нее в Екатеринбург пожаловал Найджел Кейси. Программу его визита скрыли от общественности. Сообщалось только, что британскому послу провели экскурсию по "Ельцин-центру".

Как пошутила Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале, комментируя поездку дипломата, "пост сдал – пост принял".

"Посол Великобритании приехал в Екатеринбург на следующий день после моей поездки. Видимо, будет раздавать печеньки и разгонять тезис иноагентов о том, что никто "Родине ничего не должен", - предположила она.

Напомним, что Мизулина на встрече в УрФУ пригрозила студенту статьей о "дискредитации ВС РФ". Молодой человек произнес фразу, что "ничего не занимал у Родины, чтобы отдавать ей долг", но затем извинился за свои слова.

Теги: Мизулина, посол, визит, Екатеринбург


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