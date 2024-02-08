В Тюмени установили личности мужчин, напавших на подростков из-за шапки с кадетской звездой

В Тюмени установили личности мужчин, напавших на подростков из-за шапки с кадетской звездой, сообщает Ural Mash.

По данным канала один из мужчин уже задержан. Он ранее был судим и отсидел девять лет. Личность второго тюменца тоже установили, но его пока не нашли.

Напомним, инцидент произошел 5 февраля, в микрорайоне Новопатрушево. О происшествии сообщила мать пострадавшего мальчика в соцсетях. Она же опубликовала видеозапись с камер, установленных в подъезде дома. 16-летний сын женщины с другом был в гостях у своей подруги - все трое являются учениками одного класса.

Подростки пересеклись с двумя взрослыми мужчинами. Им не понравилась шапка мальчика с кадетской звездой, которую неадекваты приняли за армейскую.

Шапку сорвали, детей обозвали наркоманами. Юноша попытался отобрать вещь, однако его толкнули. Завязалась драка. Один из агрессоров напал на них с "розочкой" из бутылки. Одного подростка душили шарфом, у него разбита губа, все лицо — сплошной синяк. Девочку оттаскали за волосы и ударили в нос.

Драку остановили прохожие. Ранее сидевшего "воспитателя" задержали полицейские, увезли в отдел.