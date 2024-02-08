Верховный суд США рассмотрит дело об отстранении Трампа от президентских выборов

Верховный суд США начал рассматривать дело о возможности отстранения Дональда Трампа от участия в выборах президента страны. СМИ отмечают, что это второй раз за 25 лет, когда Верховный суд решает, по сути, исход выборов, но в этот раз – еще до их начала.

В 2000-м году исход выборов решило не голосование, а вердикт Верховного суда – президентом стал тогдашний губернатор Техаса Джордж Буш-младший, а не Альберт Гор.

Теперь суду предстоит согласиться или не согласиться с выводами Верховного суда штата Колорадо. Он запретил Трампу участвовать в выборах, но тот подал апелляцию в Верховный суд страны. Учитывая, что Трамп является наиболее вероятным кандидатом на выборах от республиканцев, его удаление из гонки фактически открывает дорогу к победе кандидату от демократов Джо Байдену.

Суд Колорадо счел, что участие Трампа в выборах невозможно по 14-й поправке к Конституции США. Она гласит, что выдвигаться в президента не может мятежник и участник антигосударственных восстаний. А чуть ранее тот же суд постановил, что Трамп является мятежником, поскольку был участником штурма Капитолия в январе 2021 года. Примечательно, что суд штата Мичиган по аналогичному иску Трампа участником штурма однозначно не признал, заявив, что это нужно решить парламенту.